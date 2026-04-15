Sessiz katilin gece gelen sesi: Horlama felç ve kalp yetmezliği habercisi olabilir

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi uyku uzmanları, tıp literatüründe bir ilke imza atarak gece horlaması ile yüksek tansiyon arasındaki doğrudan bağı nesnel verilerle ortaya koydu. Nature Digital Medicine dergisinde yayımlanan kapsamlı çalışma, özellikle orta yaşlı ve fazla kilolu erkekler için hayati bir uyarı niteliği taşıyor. Bilim insanları, gecenin beşte birini horlayarak geçiren bireylerde, "sessiz katil" olarak bilinen hipertansiyonun kontrolsüz bir şekilde seyretme riskinin çok daha yüksek olduğunu saptadı.

BİLİM DÜNYASINDA BİR İLK: HORLAMA VE HİPERTANSİYON ARASINDAKİ DOĞRUDAN BAĞ

Dokuz ay süren ve dünya genelinde 12 binden fazla katılımcıyı kapsayan araştırma, ev ortamında kullanılan ileri teknoloji ürünü takip cihazlarıyla gerçekleştirildi. Şiltelerin altına yerleştirilen sensörler sayesinde katılımcıların uyku kalitesi ve horlama süreleri anlık olarak kaydedilirken, eş zamanlı tansiyon ölçümleriyle veriler desteklendi. Araştırmanın başyazarı Dr. Bastien Lechat, bugüne kadar horlamanın bir sağlık sorunundan ziyade bir rahatsızlık olarak görüldüğünü, ancak elde edilen bulguların bu tabloyu değiştirdiğini vurguladı. Dr. Lechat, "Artık düzenli horlamanın yüksek tansiyon riskini belirgin şekilde artırdığını nesnel olarak kanıtlamış durumdayız" ifadelerini kullandı.

RİSK İKİ KATINA ÇIKIYOR: UYKU APNESİ TEHLİKEYİ KATLIYOR

Araştırmanın sonuçları, horlamanın şiddeti arttıkça sağlık risklerinin de katlanarak büyüdüğünü gösteriyor. Verilere göre, düzenli horlayan bireylerde kontrolsüz hipertansiyon riski normalin iki katına çıkarken; bu duruma uyku apnesi (uykuda solunum durması) eklendiğinde risk neredeyse dört katına ulaşıyor. Flinders Üniversitesi Uyku Sağlığı Direktörü Profesör Danny Eckert, "Horlama nedeniyle bölünen uyku düzeni, vücudun stres mekanizmasını tetikleyerek tansiyonun kronik olarak yükselmesine neden oluyor," uyarısında bulundu. Kontrol altına alınamayan bu tansiyon yükselmeleri; zamanla kalp kasının yorulmasına, böbrek hasarına ve beyin damarlarında tıkanıklık veya kanamaya (felç) zemin hazırlıyor.

UZMANLARDAN HAYATİ TAVSİYELER: HORLAMAYI DURDURMAK İÇİN NE YAPMALI?

Britanya Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) ve araştırmayı yürüten uzmanlar, horlama şikayeti olan bireylerin yaşam tarzında yapacağı küçük değişikliklerin hayat kurtarabileceğini belirtiyor. Hipertansiyon yönetiminde horlamanın bir klinik faktör olarak ele alınması gerektiğini söyleyen uzmanlar, şu önerilerde bulunuyor: