Sessizliğini bozdu: Sezen Aksu’dan yetkililere aklıselim çağrısı

Yayınlanma: 30.03.2025 - 09:44

Güncelleme: 30.03.2025 - 09:44

Türk müziğinin önde gelen isimlerinden Sezen Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından gözaltına alınıp tutuklanmasıyla başlayan protestolar devam ederken, yazılı bir açıklama yaparak devlet yetkililerini aklıselime davet etti.

Aksu'nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aklıselime çağrımdır!

Hepimize ait olan biricik vatanımızın içine düşürüldüğü bu durumdan dolayı fiziki acıdan çok daha derin, sancılı ve büyük bir üzüntü içindeyim.

Beni dinlemeyeceklerini hissetsem de sorumlulara seslenmeyi bir görev biliyorum.

Bu kadar insanın sesine kulak vermek, onları anlamak, tüm uygulamalarınızı hukuka uygun gerçekleştirmek, insan haklarını asla ihlal etmemek ve özellikle geleceğimiz olan gençlerimizi gözünüz gibi korumak, ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara karşı adil davranmak sizin en önemli görevinizdir.

Bu çağrımı makuliyet çerçevesinde değerlendirmeniz umuduyla…"