Sessizliğinin sebebini açıkladı: Ceyda Düvenci'nin annesi ölümden döndü

Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:41

Güncelleme: 25.03.2025 - 17:41

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan protestolar, tutuklama kararının ardından kitlesel gösterilere dönüştü. Polis müdahaleleri ve yaşanan gerginlikler, protestoları daha da büyütürken sosyal medya da olaylarla çalkalanmaya devam etti.



Birçok ünlü isim bu süreçte adalet çağrısı yaparak halkın protesto hakkını savundu ve polis şiddetini eleştirdi.



Son günlerdeki protestolar ve ünlü isimlerin tepkileri gündemdeki yerini korurken, oyuncu Ceyda Düvenci’nin sessizliği merak konusu oldu. Sosyal medyada toplumsal olaylara duyarlılığıyla bilinen Düvenci, bu kez herhangi bir paylaşım yapmamasıyla dikkat çekti.



Ünlü oyuncu, sessizliğini yaptığı açıklama ile sonlandırdı. Annesinin hastalığıyla ilgilendiğini ve bu süreçte oldukça yıprandığını belirten Düvenci, "Hayatlarının geri kalanını iyi geçirebilmeleri için koşturduğum, uykusuz günlerden geçiyorum. Ve her anlamda kaygılı ve üzgünüm..." ifadelerini kullandı.