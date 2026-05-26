Sette tansiyon yükseldi: Tom Hardy, 'Mobland' dizisinden kovuldu

26.05.2026 13:21:00
MobLand dizisinin yıldızı Tom Hardy’nin, set arkasındaki gerilimlerin ardından 3. sezon öncesi projeden kovulduğu öne sürüldü.

Bir dijital platformda yayınlanan 'MobLand' adlı dizinin seti karıştı. Yapımın başrol oyuncularından Tom Hardy, diziden kovuldu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; Hardy'nin hem yapımcı Jez Buttherworth anlaşmazlığa düştüğü hem de rol arkadaşı Helen Mirren ile gerilim yaşadığı için kadrodan çıkarıldığı söyleniyor. Bir kaynak "Dizide Tom'un oynadığı karakter son derece büyüleyici. Ama kameralar kapandığında tam tersi oluyor. Helen Mirren ise çok neşeli ve tam bir profesyonel" diye konuştu. Sette çalışanlardan biri Mirren'ın, 48 yaşındaki rol arkadaşı Hardy'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu da ileri sürdü.

'HARDY SETTE KRAL GİBİ DOLAŞIYOR' 

Çalışan "Hardy sette kral gibi dolaşıyor. Çok kibirli. Bazen de çekimlere geç kalıyor ve bu son derece disiplinli olan Mirren için rahatsız edici bir durum" diye konuştu.

Başka bir çalışan da Hardy'nin bazen ses tonunu ayarlayamadığını, bunun da özellikle Helen Mirren'ı rahatsız ettiğini iddia etti.

