Sevda Demirel'den yıllar sonra gelen Hande Ataizi itirafı: 'Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim'
Hande Ataizi'ye attığı tokattan dolayı pişmanlık duymadığını belirten Sevda Demirel, "Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum" ifadesini kullandı.
Oyuncu Hande Ataizi'ye 22 yıl önce canlı yayında attığı tokatla hala gündem olan Sevda Demirel, pişman olmadığını söyledi.
Habertürk gazetesinden Aytekin Teker'in haberine göre Demirel, "Nerede bir tokat atılsa ben konuşuluyorum. Bu galiba mezara kadar böyle gidecek... Buna engel olamıyorum, o yüzden artık ti'ye alıyorum, eğleniyorum. Bugün tekrar bakınca da Will Smith'in tokadından daha da sert vurmuşum" diye konuştu.
'BANA DESTEK OLMASI GEREKİYORDU'
"Bugün o tokadı yine atar mıydın?" şeklindeki soru üzerine Demirel, ise şunları kaydetti:
"Bu tokadın bende çok gel-giti oldu. Bugün olsa belki de daha şiddetli tepki gösterirdim, belki de daha sakin davranırdım. Hande bana destek olması gerekirken, bir kadın dayanışması göstermeliyken konuyu farklı yerlere çekti."
"KAÇTI BENDEN"
"Hande Ataizi ile yolda bir gün yine karşılaşsan, yüz yüze gelsen ne yaparsın?" sorusu üzerine Demirel şöyle yanıt verdi:
Hande'yi görsem şapur şupur öpeceğim! (Gülüyor) Etiler'de AVM'de karşılaştık. Yüz yüze geldik, kaçtı benden. Hızlı hızlı koştu. Ben de arkasından bağırdım; 'Kız kaçma vallahi seni dövmeyeceğim, alışverişi yap' diye... 20 yıldır kabusu oldum.
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