Hande Ataizi'ye tokat atan Sevda Demirel, 'Will Smith'i paylaştı: 'Herkes bir gün tokat atacak'

29 Mart 2022 Salı, 09:52

ABD’nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen ve sunuculuklarını Amy Schumer, Wanda Sykes ve Regina Hall’un yaptığı 94’üncü Oscar Ödülleri; Will Smith'in komedyen Chris Rock'a attığı tokatla gündemde.

Smith, En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Oscar Ödül töreninde eşinin rahatsızlığı hakkında şaka yapan komedyen Chris Rock'a sahneye çıkıp tokat attı.

"EŞİMİN ADINI AĞZINA ALMA"

Chris Rock, sahnedeyken bazı çiftleri tiye alan şakalar yaptıktan sonra Jada Pinkett Smith'in saçı olmadığına dikkat çekti ve "Jane'in Zaferi'nin yeni filmi ne zaman geliyor?" diye alaycı bir biçimde sordu. Ridley Scott'ın yönettiği 1997 tarihli 'Jane'in zaferi' filminde Demi Moore, saçları 3 numara olan, özel eğitim alan bir askeri canlandırıyordu.

Smith, şakadan sonra sahneye çıkıp Rock'a sert bir tokat attı. Smith sahneden inerken Rock, "Vay be. Will Smith beni fena tokatladı" dedi.

Smith, koltuğuna döndükten sonra Rock'a, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" diye bağırdı. Rock, bunun karşılığında, "Sadece 'Jane'in Zaferi' şakası yaptım" dedi. Smith, sesini daha da yükselterek tekrar, "Eşimin adını o lanet ağzına alma" ifadelerini kullandı.

SEVDA DEMİREL'DEN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Oscar'da yaşanan bu durum akıllara yıllar önce Hande Ataizi'ye canlı yayında tokat atan manken Sevda Demirel'i getirdi ve sosyal medyada kullanıcıları iki görüntüyü birleştirerek paylaşımlarda bulundu.

"HERKES BİR GÜN TOKAT ATACAK"

Sevda Demirel ise bu görüntülerden birini paylaşarak "Biz Türkler dünyanın en komik milletiyiz yemin ederim" notunu düştü.

Başka bir paylaşımda ise Demirel, "Herkes bir gün tokat atacak" yorumunda bulundu.