Arto, meşhur Sevda Demirel-Hande Ataizi kavgasının iç yüzünü anlattı: O tokat bana atılacaktı

10 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:02

Türkiye televizyonlarında 22 yıl önce tartıştığı Hande Ataizi’ne “Ne dedin sen?” diyerek tokat atan Sevda Demirel, magazin tarihine geçmişti.

Bu olaya anı anına şahitlik eden magazin figürü ve sunucu Arto, katıldığı Armağan Çağlayan’ın YouTube'daki 'Gör Beni' programında meşhur kavganın ve o tokadın perde arkasını anlattı.

'BUNLARIN ÜÇÜ DE SALAK!'

Arto, şunları söyledi:

"Cem Davran, Hande Ataizi ve Sevda Demirel… Bunların üçü de salak! Neden salak biliyor musun? Bunlar hiçbir şeyden yaralanamadılar ben yararlandım. 16 ana haber gezdim. Kanal kanal geziyordum. Bir anda milyonlar beni tanıdı. Birisi dayak yediğiyle, biri dayak attığıyla öbürü de ayırdığıyla kaldı."

"Bu bir bant yayınıydı. Hande Ataizi sen salak mısın, bunu nasıl yayınlatırsın? Senin bittiğin gündü o iş" diyen Arto, "Ben yayın sonrası odaya geldim. ‘Reytingler yaşasın, bunu yayınlamalıyız. Hemen devam etmeliyiz’ dedim. Düşündüler ‘evet devam edelim’ dediler" ifadelerini kullandı.

'ASLINDA O TOKAT BANA ATILACAKTI'

"Aslında orada asıl olay bana dayak attırmaktı" diyen Arto, "Orada başka bir üçkağıt vardı. Sevda Demirel’e o tokatı muhtemelen bana attırmak istiyorlardı. Ben o kadar fırlamayım ki ikisini birbirine düşürdüm. Onlar tartışırken araya girip ortalığı karıştırdım" diye konuştu.

Arto, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim küheylan Sevda Demirel kalktı, bir tokat attı böyle bir tokat Yunanistan’da bile duyulmuştur. Öyle bir ses çıktı ki, kanım dondu ve çekildi. Böyle bir şey olamaz korkunç bir şeydi. Fakat ben ve yapımcıların güzel manipülasyonuyla bütün her yerde yayınlandı ve sızdırıldı."

"O işte Hande Ataizi’nin sonu oldu. ‘Ne dedin sen’ sözleri fenomen oldu. O görüntüleri yayınlatmak Hande’nin verdiği en yanlış karardı."