Sevgilileriyle ilgili şoke eden gerçeği böyle öğrendiler

Yayınlanma: 19.11.2024 - 16:33

Güncelleme: 19.11.2024 - 16:33

Seri dolandırıcı Raymond McDonald, bu yılın başında üç kez sahte beyanla dolandırıcılık yapmakla suçlanmasının ardından dört buçuk yıllığına terkar cezaevine döndü.

Zira 51 yaşındaki McDonald, ilk kez dolandırıcılıkla suçlamıyordu ve 2003 yılında aldığı ilk hapis cezasından bu yana "yirmi yıla yayılan" bir rekoru bulunuyordu.

McDonald, son hapis cezasını geçen yıl Aralık ayında tamamlamasının ardından dolandırıcılık hayatına geri dönmek için hiç vakit kaybetmedi ve gözüne üç yeni kurban daha kestirdi.

FACEBOOK'TA GRUP KURDULAR

Usta dolandırıcının, genel olarak arkadaşlık sitelerinde tanıştığı kadınları hedef aldığı bilinmekte.

Bugüne dek işleri Dubai'de korsan evlilik töreni düzenlemeye kadar vardıran McDonald'ın, kurbanlarına ev ya da araba satın alma vaatleri verdiği de gelen bilgiler arasında. İşi sayesinde pahalı markaları indirimli fiyatlarla alabilen McDonald, iddiaya göre çok sayıda 'kız arkadaşını' kendisine para göndermeleri için manipüle etti.

Ancak talihsiz kadınlar, sonunda McDonald'ı, Facebook kurdukları “Aynı Adamla mı Çıkıyoruz?” sayfasına yazdıkları mesajlarla teşhir etmeyi başardı.

YÜZ KIZARTICI SUÇLA ORDUDAN ATILMIŞ

BBC'ye verdikleri bir röportajda yaşadıkları çileyi anlatan kadınlar, McDonald'ın kendilerini dolandırmaya başlamadan önce nasıl 'sıcak' ve 'samimi' görünerek gardlarını düşürdüğünü anlattı.

Kurbanlar tarafından açılan sayfaya yazan yorumcular, McDonald'ın kalın sabıka kaydını ortaya çıkardı, hatta bir kişi, daha önceki bir mahkumiyetinin ayrıntılarını içeren bir makalenin linkini de paylaştı. Gönderi, McDonald'ın 'karısına' da ulaştı ve o da McDonald'ın davranışları hakkında polisi uyardı.

Dolandırılan kadınlardan biri, "Bana yaşayan en aptal insan olduğumu hissettirdi" dedi.

Sonunda McDonald'ın, 2000 yılında ordudan yüz kızartıcı suçla atılmış bir seri dolandırıcı olduğu ortaya çıktı.

AKRABALARINI VE HATTA ANNESİNİ DE...

Araştırmalarla belirginleşen bu dolandırıcı portresi, dudak uçuklatan detaylarla doluydu ki McDonald, bugün kendisini 'koca bir yalancı' olarak tanımlayan annesini bile kandırmış, hatta öleceğine inandırarak akrabalarından para toplamıştı.

Soruşturmayı yürüten Dedektif Memur Saad Sheban şunları söyledi:

“McDonald, rutin olarak bir hayat arkadaşı bulmaya çalışan savunmasız kadınları avlayan seri bir dolandırıcıdır. Belli ki daha önce hapishanede geçirdiği dönemden hiçbir ders almamış ve eski yöntemlerine geri dönmüş."

“Mağdurlar soruşturma boyunca inanılmaz derecede cesur davrandılar. Onlara konuştukları için teşekkür etmek istiyorum. Başlarına gelenleri bildirerek bunun tekrarlanmasını önlemeye yardımcı olabilirler.”