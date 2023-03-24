Sevgilisinden ayrılan gençlere '4 milyon dolarlık' hükümet desteği

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 09:34

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 09:35

CNN'in haberine göre, Yeni Zelanda hükümeti, ilişkisi henüz biten gençlerin acılarını hafifletmek amacıyla "Love Better" (Daha İyi Sev) isimli kampanya başlattı.

Sosyal Kalkınma ve İstihdam Bakan Yardımcısı Priyanca Radhakrishnan, "Yaklaşık 1200'den fazla genç, erken aşk ve incinme deneyimleriyle başa çıkmak için desteğe ihtiyaçları olduğunu bize bildirdi" ifadesini kullandı.

Radhakrishnan, kampanya kapsamında 3 yıl içerisinde 4 milyon dolar harcanmasının planlandığını söyledi.

"GENÇLERE KENDİ ÖZ DEĞERLERİNİ GELİŞTİRMELERİNDE İLHAM OLABİLİR"

Ayrılıkların, gençler arasında atlatılması zor bir imtihan olduğunu kaydeden Radhakrishnan, "Bu kampanya, diğer gençlere kendi güçlerini, öz değerlerini ve dirençlerini geliştirmelerinde ilham olabilir" ifadesini kullandı.

Radhakrishnan, kampanyanın, gençlerin gelecekteki ilişkilerine olumlu katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

"BU YÖNDE UTANÇ VERİCİ İSTATİSTİKLER VAR"

"Love Better" kampanyasının, aile içi ve cinsel şiddetle mücadeleye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu vurgulayan Radhakrishnan, "Bu yönde utanç verici istatistikler var. Bu döngüyü kırmamız için bu konuya daha yenilikçi yaklaşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığına göre, Yeni Zelanda'da, her yıl 100 binden fazla aile içi şiddet vakası soruşturuluyor.

Yeni Zelanda'da 2020'de polise 9 bin 723 cinsel şiddet ihbarı gelirken, ihbar edenlerin yaklaşık yarısı olay sırasında 18 yaşın altında olduğu belirtiliyor.