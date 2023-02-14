En romantik 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları... Sevgililer Günü'nde atılacak mesajlar

Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 13:42

Güncelleme: 14 Şubat 2023 - 13:42

Tüm sevgililerin paylaşabileceği en güzel Sevgililer Günü mesajı örnekleri ve 14 Şubat sözleri şöyle...

14 ŞUBAT 2023 SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI...

Güllerin sayısı duyduğun aşkı yansıtır derler. Sana olan aşkımı gösterecek kadar gül yok kainatta!





Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum.





Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer günün kutlu olsun!





Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…





Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...





Mürekkepten denizler, kağıttan gemiler yaptım. Sonra ismini her yere yazdım. İsmini yazınca seni sevdiğimi sandın, ben seni sevmedim sana taptım!





Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım... Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy ben hep ordayım...





Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...





Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.





Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...





Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.





Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri ... Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…





Senin gibi hoş bir kadına/adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!





Her sabah uyandığımda kendime, “Böyle birini hak etmek için ne yaptım?” diye soruyorum. Meleğim, Sevgililer Günün kutlu olsun!





Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!





Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.





Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili karım/kocam.





Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!





Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!





Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!