Yasak Elma'ya bomba transfer: Bekir Aksoy kadroda

05 Eylül 2022 Pazartesi, 10:48

FOX’un en çok izlenen dizilerinden olan Yasak Elma'nın 6. sezon çekimleri başlıyor. Salı günü sete çıkması planlanan diziyi Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor.

Geçen sezon sonunda trafik kazası sahnesi yaşanmış ve bu kazada Çağatay (Berk Oktay) ölmüştü. Dizinin yeni sezonu 2 yıllık zaman atlamasıyla başlayacak. İlk sahnelerde Doğan (Murat Aygen) cinayete azmettirmekten hapistedir. Holdingin başına geçen Yıldız (Eda Ece) Doğan hapisteyken kızı Ceylan’ı dünyaya getirmiştir.

KADROYA TAZE KAN

Yine birbirinden eğlenceli sahnenin yer aldığı dizinin yeni oyuncuları da yavaş yavaş belli oluyor. Dizinin en yeni ismi ise Bekir Aksoy…

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Aksoy diziye Handan’ın (Şebnem Dönmez) abisi Engin rolüyle dahil olacak. Hayatı beklenmedik şekilde değişen Engin’in ileriki bölümlerde Ender’le (Şevval Sam) yakınlaşması bekleniyor.

YASAK ELMA'DA NELER OLACAK?

Öte yandan hapisten çıkıp göremediği kızına kavuşmak ve intikam alma peşinde olan Doğan, oldukça hırslı bir kişiliğe sahip olan avukatı Hilal’la aşk yaşayacak. Ekin’in ortadan kaybolması ve babasının hapse girmenin şokunu yaşayan Kumru’nun hayatına ise Altay girecek.

Altay ve Hilal karakterlerine hayat verecek oyuncular henüz belli olmadı. Zaman atlamasından dolayı Halit Can’ı da 4,5 yaşında yeni bir çocuk oyuncu canlandıracak.