Sevim Emre'den Orhan Gencebay hakkındaki iddialara sert tepki

Sevim Emre, Orhan Gencebay hakkında çıkan asılsız iddialara sert tepki gösterdi.

Sevim Emre'den Orhan Gencebay hakkındaki iddialara sert tepki
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:37

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, usta sanatçı hakkında çıkan asılsız iddialara sert bir dille yanıt verdi.

1978 yılından bu yana evli olduğu Orhan Gencebay ile sık sık gündeme gelen Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

Son günlerde Gencebay’ın Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satacağı ve hastaneye kaldırıldığına dair çıkan iddialara ilişkin bir paylaşımda bulunan Emre, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"EDEP DİYORUM, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM"

Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medyadan artık midem bulanıyor. Yalan haberlerle mutlu mu oluyorsunuz? Yok Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı, yok hayatını kaybetti, yok evini satıyor. Bırakın bizimle uğraşmayı. Allah kahretsin. Ne düşünüyorsanız başınıza gelsin inşallah. Edep diyorum, başka bir şey demiyorum."


Etiketler: #Sevim Emre #Orhan Gencebay

İlgili Haberler

Orhan Gencebay oğlunun nikahına katılmamıştı... Altan Gencebay: 'Kol kırılır yen içinde kalır'

Orhan Gencebay oğlunun nikahına katılmamıştı... Altan Gencebay: 'Kol kırılır yen içinde kalır'
Orhan Gencebay AKP'nin kanun teklifine karşı düzenlenecek eylem için 'gönlüm orada' dedi

Orhan Gencebay AKP'nin kanun teklifine karşı düzenlenecek eylem için 'gönlüm orada' dedi
'Osmanlı torunu' davet edilmemesine sitem etti: Orhan Gencebay olmak lazım galiba

'Osmanlı torunu' davet edilmemesine sitem etti: Orhan Gencebay olmak lazım galiba
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler