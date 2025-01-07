Sevim Emre'den Orhan Gencebay hakkındaki iddialara sert tepki

Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:37

Güncelleme: 07.01.2025 - 09:37

Türk müziğinin efsanevi isimlerinden Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, usta sanatçı hakkında çıkan asılsız iddialara sert bir dille yanıt verdi.

1978 yılından bu yana evli olduğu Orhan Gencebay ile sık sık gündeme gelen Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.



Son günlerde Gencebay’ın Baltalimanı’ndaki yalı dairesini satacağı ve hastaneye kaldırıldığına dair çıkan iddialara ilişkin bir paylaşımda bulunan Emre, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"EDEP DİYORUM, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYORUM"

Sevim Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: