Yıllardır Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi kanal değiştiriyor
Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar dizisinin kanalı değişiyor. Yıllardır Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan dizi, ödeme sorunu nedeniyle artık başka bir kanalda yayınlanacak.
Kanal D ekranlarında Cuma günlerinin vazgeçilmezi Arka Sokaklar’ın yapımcısı ile Demirören Medya’nın bir süredir ödeme konusunda sorun yaşadığı ortaya çıkmıştı.
Artan maliyetler ve Kanal D’den verilen uzun vadeli çekler yapımcı Erler Filmi zor durumda bıraktı.
Nakit akışı sebebiyle teknik ekibe ve bazı oyunculara ödemelerin sürekli aksaması zaman zaman sorunlara neden oldu.
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Oya Okar ve Ozan Çolakoğlu gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 17. sezonunda yayına ara verildi.
Kanal D ekranlarında 17 yıldır izleyici ile buluşan, Erler Film’in üstlendiği fenomen dizi Arka Sokaklar’da yaşanan ödeme krizinin ardından alınan ‘ara verme’ kararı üzerine yeni bir gelişme yaşandı.
MedyaRadar’ın haberine göre, sevilen dizi artık başka kanalda izleyiciyle buluşacak.
Arka Sokaklar’ın ekran macerasına ATV’de devam edeceği iddia edildi.
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