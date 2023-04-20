Şevket Çoruh'tan o iddiaya yalanlama: Neler olmuş bra...

Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:02

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:08

Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, Timuçin Esen ve Şevket Çoruh'un başrollerini paylaştığı "Tetikçinin Oğlu" dizisi, geçen Salı akşamı izleyeci ile buluştu.

Esen’in senaryodaki diyaloglardan mekân seçimine kadar birçok konuda kendi istediğini yaptırdığı için Çoruh ile arasında tartışma çıktığı ileri sürüldü.

“NELER OLMUŞ BRA HİÇ HABER VERMİSEN”

Şevket Çoruh ise, Timuçin Esen ile haklarında çıkan tartışma iddialarını, esprili bir yorum ile yalanladı:

“Neler olmuş bra hiç haber vermisen.”