Şevket Çoruh'tan gazeteci Serdar Akinan'a destek: Sahneden seslendi...

Yayınlanma: 20.04.2023 - 09:32

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:11

Gazeteci Serdar Akinan, Twitter'dan yaptığı paylaşımla bu sabah gözaltına alındığını duyurdu. Akinan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gözaltına alınıyorum. Ayvacık ilçe emniyete götürülüyorum" sözleriyle gözaltı anına ilişkin video paylaştı.

Akinan, bir süredir YouTube'da 'Delilerin Delisi' isimli kanalda video yayımlamaya başlayan Muhammed Yakut'un iddialarını gündeme getirmişti.

SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI

Gözaltı sürecine ilişkin kısa bir belirsizliğin ardından sabah saatlerinde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alınan Serdar Akinan'ın İstanbul'a götürüldüğü aktarıldı.

Öte yandan Akinan'ın dosyasına gizlilik kararı getirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Akinan serbest bırakıldı.

SAHNEDE MİKROFONA FISILDADI

Tiyatro oyuncusu Şevket Çoruh, gazeteci Akinan'a destek için sahnede kaydettiği videoda mikrofona "Gazetecilik suç değildir, Serdar Akinan'ı serbest bırakın" diyerek görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.