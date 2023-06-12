Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:54

Güncelleme: 12.06.2023 - 12:54

Sadakatsiz dizisindeki başarılı oyunculuk performansıyla adından son dönemlerde sıklıkla bahsettiren Caner Cindoruk, yeni projesi Maviye Sürgün dizisiyle ekranlara geliyor. Maviye Sürgün dizisinde Ali Tarhun karakterine hayat veren Caner Cindoruk'un kim olduğu ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Maviye Sürgün dizisinin Ali'si Caner Cindoruk kimdir, nereli, kaç yaşında? Caner Cindoruk hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 tarihinde, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk’tur. Caner Cindoruk, anne tarafından Yörük baba tarafından Kürt kökenlidir.

Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk da tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu. Çukurova Üniversitesinden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.

2006 yılında dört çocukluk arkadaşıyla İstanbul’a geldi. 2006 yılında, Beynelmilel filmi ile birlikte sinema kariyerine başladı; bu filmde Özgü Namal ile birlikte rol aldı. 2008 yılında ise Kelebek filminde rol aldı. 2007 yılında, Kara Güneş adlı diziyle birlikte televizyon dizilerinde görülmeye başlayan Cindoruk, 2008 yılında Geç Gelen Bahar ve Yaprak Dökümü dizilerinde rol aldı. Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Doktor Nazmi karakteri büyük ilgi gördü. Caner Cindoruk, 2009 yazında başlayan ve Orhan Kemal'in aynı adı taşıyan unutulmaz eserinden uyarlanan Hanımın Çiftliği adlı dizide Kemal rolünü canlandırdı, dizideki rol arkadaşları Mehmet Aslantuğ ve Özgü Namal'dır.

2012 yılında Ebru Özkan ile birlikte rol aldığı Pandaların Hikayesi adlı tiyatro oyununda oynadı. 2012 yılında yönetmen Bahman Gobadi’nin Gergedan Mevsimi filminde Yılmaz Erdoğan, Beren Saat ve Monica Bellucci’yle oynadı.





2013 yılında Uğur Yücel, Gökçe Bahadır gibi ünlü isimlerle Aramızda Kalsın adlı dizide başrol oynadı. 2014 yılında yönetmenliğini Nesli Çölgeçen’in yaptığı Çalsın Sazlar adlı sinema filminde başrolleri Belçim Bilgin ve Engin Hepileri ile birlikte paylaştı.

2015 yılında Iraklı yönetmen Hiner Saleem'in çektiği ve başrollerde Tuba Büyüküstün, Hazar Ergüçlü, İnanç Konukçu, Devrim Yakut ve Canan Ergüder'le birlikte Dar Elbise adlı sinema filminde oynadı. Film 2016 yılı içerisinde vizyona girdi.

Caner Cindoruk, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun yaptığı, başrolleri Nükhet Duru, Pelin Akil, Cezmi Baskın ve Kayhan Yıldızoğlu gibi ünlü isimlerle birlikte paylaştığı İstanbulname adlı müzikalde tulumbacı Eğrikapılı Ali rolünü canlandırdı.

2016 yılında yönetmenliğini Zeki Demirkubuz’un yaptığı Kor adlı sinema filminde Aslıhan Gürbüz ve Taner Birsel ile başrolleri paylaşan Caner Cindoruk başarılı oyunculuğuyla sinema eleştirmenlerinden tam not aldı. Cindoruk, yine 2016 yılında Gizem Karaca ile başrolleri paylaştığı İstanbul Sokakları adlı dizide yer aldı.

2020 yılında ise, Cansu Dere ve Melis Sezen ile başrolü paylaştığı, Kanal D'de yayımlanan İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz adlı dizide Volkan Arslan karakterine hayat verdi. Dizi, 25 Mayıs 2022 tarihinde final yaparak sona erdi.

CANER CİNDORUK FİLMLERİ

2006 Beynelmilel

2008 Kelebek - Yusuf

2012 Elveda Katya - Veli

2012 Gergedan Mevsimi - Sahel

2012 Yabancı - Ferhat

2014 Çalsın Sazlar - Mahir

2016 Kor - Cemal

2016 Dar Elbise - Apo

2016 Ekşi Elmalar - Samet

2018 İçerdekiler - Öğretmen

CANER CİNDORUK DİZİLERİ

2007 Kara Güneş - Alişir

2008 Geç Gelen Bahar - Ali

2008 Yaprak Dökümü - Doktor Nazmi

2009 Hanımın Çiftliği - Kemal

2011 Firar - Nadir

2013 Ateş Altında Aşk

2013 Aramızda Kalsın - Civan

2016 İstanbul Sokakları - Fırat

2016 Muhteşem Yüzyıl Kösem - Silahtar Mustafa Paşa

2017 Kadın - Sarp Çeşmeli/Alp Karahan

2020 Zemheri - Ertan Demirkan

2020 Sadakatsiz - Volkan Arslan

2023 Maviye Sürgün - Ali Tarhun

MAVİYE SÜRGÜN ALİ TURHAN KİMDİR?

Azra ve Arda’nın babası ve başarılı bir SAT komandosudur. Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınmıştır. Fırtınada kurtardığı Defne ile tanışması hayatını değişir. Sert kişilikli, az konuşan, askeri becerileri üst düzeyde ama sosyal ilişkilerinde sıkıntılar yaşayan Ali Tarhun, en büyük sınavını eşini kaybettikten sonra çocukları ile mücadele ederken verecektir.







