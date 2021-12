Sex And The City oyuncusu Chris Noth'a dördüncü cinsel saldırı suçlaması

24 Aralık 2021 Cuma, 17:45

Sex And The City dizisinin oyuncusu Chris Noth’a üç kadından cinsel saldırı suçlaması gelmesinin ardından dördüncü bir kadın daha suçlamada bulundu. Şarkıcı ve söz yazarı Lisa Gentile, Chris Noth’un 2002 yılında New York’ta kendisine ait dairesinde öpmeye zorladığını ve taciz ettiğini söyledi.

SON İDDİAYA AÇIKLAMA GELMEDİ

Üç farklı kadının 2014 ile 2015 yılları arasında kendilerine yönelik cinsel saldırı olduğu iddialarının ardından Lisa Gentile de avukatı Gloria Allred ile dün bir basın toplantısı düzenledi. Önceki üç iddiayı reddeden Noth’tan dördüncü iddiaya yönelik bir açıklama gelmedi.

BirGün'ün aktardığı habere göre, Gentile, Noth ile 1998 yılında tanıştığını, sık sık Manhattan’da bir restorana gittiklerini ve arkadaş olduklarını anlattı. Gentile, bir gün Noth’un kendisini evine bıraktığını ve evini görmek istediğini söylediğini belirtti. Bunun üzerine Noth’u evine davet ettiğini, ona mutfağını gösterip bir içki teklif ettiğini söyleyen Gentile, Noth’un kendisizi zorla öpmeye başladığını, elini kıyafetinin altına sokup kendisini taciz ettiğini söyledi.

"HAKARET İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİ"

Noth’tan kurtulmaya çalıştığını ve bağırdığını anlatan Gentile, aktörün kendisine hakaret içerikli sözler söylediğini de ekledi.

Ertesi gün Noth’un kendisini arayarak, olanları birine anlatırsa müzik kariyerini mahvetmekle tehdit ettiğini söyleyen Gentile, “Korktum, çünkü Noth’u gücü ve tehditleri kariyerimi mahvederdi” diye konuştu.