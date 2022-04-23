Acun Ilıcalı'dan eski eşi Şeyma Subaşı’nın babasıyla ilgili ticari karar

23 Nisan 2022 Cumartesi, 12:30

Acun Ilıcalı ve kayınpederi Mustafa Subaşı 2018’de ortak şirket kurmuşlardı. 50 bin TL sermaye ile Trizone Tedarik Kozmetik Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi isimli şirket Erzurum’da kurulu fabrikasında terlik üretimi yapıyor terlikler hem iç pazara hem de yurt dışına satılıyor. 9 Kasım 2018'de resmi olarak faaliyete giren şirketin yönetim kurulu başkanı Acun Ilıcalı idi.

Şirket, ‘her türlü tekstil konfeksiyon ve muhtelif çeşitte giyim eşyası, spor ve deniz malzemeleri alım satımı toptan ve perakende satımı toptan ve perakende satışı, imalatı ithalatını, pazarlamasını, komisyonculuğunu' alanında faaliyet gösteriyor. Şeyma Şubaşı’nın babası Mustafa Subaşı ve Ilıcalı şirketin yüzde 50 ortağı olarak işletmeye devam ediyordu. Ancak son ortaklık kayıtları incelendiğinde eski kayınpederin ortaklıktan çıktığı ortaya tespit edildi.

KURUCU KAYINPEDERİN ADI ŞİRKETTEN SİLİNDİ

Resmi kayıtlarda kurucular arasında Mustafa Subaşı’nın adı yer almasına rağmen Subaşı’nın adı şirketin internet sitesinde bulunmuyor. Şirketin kurucuları olarak Acun Ilıcalı ve Can Melek’in isimleri kurucular olarak şirketin sitesinde yazıyor:

“2018 yılında Acun Ilıcalı ve Can Melek tarafından kurulan Trizone Tedarik Kozmetik Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. Türkiye’de zincir mağazalar ve internet satış kanalları ile ürünlerini müşterilerimize ulaştırmaktayız.Kuruluşunun ilk yıllarında firmamız öncelikle tedarik ettiği terlik ve ayakkabı ürünlerini Türkiye’nin önde gelen perakende zincirlerine satışını gerçekleştirmekteydi. Artan talepler doğrultusunda Erzurum’da 2020 yılında kurduğu fabrika ile 6.000 metrekare kapalı alanda terlik üretimine başlamıştır”

AVRUPA VE BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ’NE İHRAÇ EDİLİYOR

Fabrika yıllık 10 milyon adet üretim kapasitesine sahip ve Türkiye’nin önemli markalarına fason üretim gerçekleştiriyor. Hammadde üretim makinaları da bulunan şirket fason üretim dışında erkek, kadın ve çocuk olmak üzere 3 ana grupta Juno, Juno Kids, Yooyu ve Yooyu Kids markaları ile de terlik çeşitlerini hem iç hem dış pazarda satışa sunuyor. Üretilen terlikler Almanya, İtalya, Bulgaristan, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Fransa gibi ülkelere de ihraç ediliyor.