Sezen Aksu'dan endişelendiren fotoğraf: Bileğindeki hasta künyesi dikkat çekti

Emel Müftüoğlu, sanatçı arkadaşı Sezen Aksu'nun son hâlini paylaştı. Şarkıcıyı uzun zamandır görmeyenler heyecanlanırken, Aksu'nun bileğindeki hasta künyesi 'Hastanede mi?' ve 'Sağlığı yerinde mi?' sorularını akıllara getirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:04
Sezen Aksu'dan endişelendiren fotoğraf: Bileğindeki hasta künyesi dikkat çekti
Abone Ol google-news

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun uzun bir süredir sahne almadığı ve kamudan uzak kaldığı biliniyordu.16 Ocak 2016 tarihinde verdiği bir konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek bir daha sahne almayacağını açıklamıştı.

Son zamanlarda ise Sezen Aksu'nun nerede olduğu ve sağlık durumu merak ediliyordu. Bu merak, Emel Müftüoğlu'nun bir paylaşımıyla arttı. Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son hâlini paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta Sezen Aksu, hasret kaldığımız efsane isim olarak görünse de sağlık durumuyla ilgili bazı detaylar dikkat çekti. Özellikle bileğindeki hasta künyesi ve sol kolundan sargı bezi hayranlarını meraklandırdı.

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımı, Sezen Aksu'nun hayranları arasında sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırıken kullanıcılar, sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için Müftüoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapmaya başladı.

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımı:



sezen aksu haberleri Emel Müftüoğlu haberleri

İlgili Haberler

Onur Tuna'nın Atatürk'ü oynadığı Son Akşam Yemeği filmine Sezen Aksu sürprizi

Onur Tuna'nın Atatürk'ü oynadığı Son Akşam Yemeği filmine Sezen Aksu sürprizi
Sezen Aksu'dan Atatürk'e hakaretten tutuklanan çocuğa mektup

Sezen Aksu'dan Atatürk'e hakaretten tutuklanan çocuğa mektup
Sezen Aksu parayı az buldu: Bir kez daha 'Yetmez ama...' dedi!

Sezen Aksu parayı az buldu: Bir kez daha 'Yetmez ama...' dedi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

7 gollü düelloda kazanan Galatasaray: Kasımpaşa 3-4 Galatasaray

7 gollü düelloda kazanan Galatasaray: Kasımpaşa 3-4 Galatasaray
FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!

FIFPRO’dan Trabzonspor – Fenerbahçe maçı açıklaması!
Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'

Tolga Zengin isyan etti: 'Böyle hak mı aranır?'
İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’

İsmail Kartal olaylı maçı anlattı: ‘Futbolcum o saldırıda…’
Büyük kopuş: YKS sınavına başvuru azaldı, 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı

Büyük kopuş: YKS sınavına başvuru azaldı, 1 milyon 346 bin kişi üniversiteyi bıraktı
ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!

ASELSAN, Türkiye’nin ilk ufuk ötesi denizaltı savunma harbi sonarı DÜFAS’ı geliştirdi!
Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı

Son Dakika: Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
Borsa güne 0,18 düşüşle başladı

Borsa güne 0,18 düşüşle başladı