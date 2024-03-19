Sezen Aksu'dan endişelendiren fotoğraf: Bileğindeki hasta künyesi dikkat çekti

Yayınlanma: 19.03.2024 - 13:04

Güncelleme: 19.03.2024 - 13:06

Ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun uzun bir süredir sahne almadığı ve kamudan uzak kaldığı biliniyordu.16 Ocak 2016 tarihinde verdiği bir konserde, "40 yılı tamamladık Allahın izniyle. Küçücük bir kız gibi düşünüyordum kendimi o zaman, hala öyle hissediyorum ama beden ruha ihanet ediyor" diyerek bir daha sahne almayacağını açıklamıştı.





Son zamanlarda ise Sezen Aksu'nun nerede olduğu ve sağlık durumu merak ediliyordu. Bu merak, Emel Müftüoğlu'nun bir paylaşımıyla arttı. Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu'nun son hâlini paylaştı. Paylaşılan fotoğrafta Sezen Aksu, hasret kaldığımız efsane isim olarak görünse de sağlık durumuyla ilgili bazı detaylar dikkat çekti. Özellikle bileğindeki hasta künyesi ve sol kolundan sargı bezi hayranlarını meraklandırdı.

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımı, Sezen Aksu'nun hayranları arasında sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırıken kullanıcılar, sağlık durumu hakkında bilgi alabilmek için Müftüoğlu'nun paylaşımının altına yorum yapmaya başladı.

Emel Müftüoğlu'nun paylaşımı:



