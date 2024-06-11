Sezon finali yapmıştı: Necip Memili’den 'Sandık Kokusu' mesajı

Yayınlanma: 11.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 11.06.2024 - 11:07

"Sandık Kokusu" dizisi Show TV’nin yeni sezonda da devam edecek dizileri arasında… Kanal yeni sezonda çarşamba akşamları “Sandık Kokusu”, salı "Bahar" ve cuma "Kızılcık Şerbeti"ne devam edecek. Yeni sezonda Show TV için ayrıca Ay Yapım Aras Bulut İynemli’li "Deha"yı ve Tims&B de Kapadokya’da "Siyah Kalp"i çekecek.

Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün yazdığı "Sandık Kokusu"nun Reha’sı Necip Memili yapım şirketi, kanal ve dizinin resmi hesabını etiketleyerek sezona veda mesajı yayınladı.

Yeni yayın döneminde de diziye devam edecek olan Memili "Acısı ve tatlısıyla çok keyifli bir sezon geçirdim. Tüm ekip arkadaşlarımın emeğine, yüreğine sağlık… Sizlerle çalışmak büyük keyif… Sürçülisan ettiysem affola… Sağ olun, var olun.. Başarılarınız daim olsun" mesajını yayınladı.

