YouTube fenomeni Bilal Hancı'ya Beşiktaş - Trabzonspor maçında saldırı!

07 Kasım 2021 Pazar, 10:34

YouTube'da çektiği videolar ile tanınan ve birçok sosyal medya platformunda milyonlarca takipçisi olan Bilal Hancı, sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını açıkladı. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan maça giden Hancı, orada bir grup Beşiktaş taraftarı tarafından şiddete uğradığını söyledi.

"EFENDİ GİBİ MAÇI İZLEMEYE GİTTİM"

Trabzonsporlu olduğu bilinen ve bunu her platformda dile getiren Hancı, takımının Beşiktaş ile oynanadığı maçı izlemek için Vodafone Park'a gittiğini ve stadyumda bulunan bazı taraftarların kendisine saldırdığını dile getirdi.



Twitter hesabından paylaşım yaparak saldırıya uğradığını ifade eden Bilal Hancı,şu ifadeleri kullandı;

"Maçta tribündeydim, efendi gibi maçı izlemeye gittim. İlk yarı bitiminde lavaboya giderken birkaç Beşiktaşlı taraftar tanıyıp üzerime saldırdı pet şişe, çakmak fırlattılar! O sırada başka tanıyıp beni koruyan Beşiktaşlı taraftarlar çıktı buradan onlara teşekkürlerimi iletiyorum."