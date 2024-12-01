Sherlock Holmes yan dizisi 'Watson'dan fragman geldi...

Sherlock Holmes hikayelerinin modern bir yan ürünü olarak açıklanan "Watson"dan ilk resmi fragmanı yayımladı.

Sherlock Holmes yan dizisi 'Watson'dan fragman geldi...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.12.2024 - 21:38

CBS, Arthur Conan Doyle'un klasik Sherlock Holmes hikayelerinin modern bir yan ürünü olan tıbbi gizem drama dizisi "Watson"dan ilk resmi fragmanı yayımladı.

CBS'in yakında başlayacak olan dizisi Watson, Sherlock Holmes'un ölümünden sonra geçiyor.

"Watson" Holmes'un saygıdeğer yardımcısı Dr. Watson'ın (Morris Chestnut) dünyanın en zeki doktorlarından dördünü hastaları için dedektif olarak görevlendirmekle meşgul olmasını ele alıyor. İşte dizinin resmi özeti:

"Watson, baş karakterin arkadaşı ve ortağı Sherlock Holmes'un Moriarty'nin ellerinde ölümünden altı ay sonra geçiyor. Dizide Morris Chestnut, nadir görülen hastalıkların tedavisine adanmış bir kliniğin başkanı olarak tıp kariyerine devam eden Dr. John Watson rolünde. Ancak Watson'ın eski hayatıyla işi henüz bitmemiştir.

Moriarty ve Watson, yüzyılı aşkın bir süredir izleyicileri büyüleyen bir hikayenin kendi bölümlerini yazmaya hazırlanıyor. Watson, dikkatini suçları çözmekten tıbbi gizemleri çözmeye çeviren tarihin en büyük dedektiflerinden birinin modern bir versiyonunu içeren, güçlü bir araştırma omurgasına sahip bir tıp dizisi."


Etiketler: #Watson #Sherlock Holmes #dizi

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