Bir süredir beklenen Sherlock Holmes The Awakened çıktı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 11:04

Güncelleme: 13.04.2023 - 11:04

Modernleştirilmiş oynanış mekanikleriyle Sherlock Holmes The Awakened çıkış yaptı. Epic Games ve Steam tarafında çıkış yapan oyun hakkında ilk incelemeler de 'olumlu'.

OYUN HER PLATFORMDA ÇIKIŞ YAPTI

Ukrayna Kiev merkezli Frogwares tarafından geliştirilen yeniden yapım sürüm Sherlock Holmes The Awakened Steam'de 452 TL'den çıktı. Epic Games tarafında ise 529 TL olan oyun Playstation Store'da 399 TL ve Xbox Store'da 759 TL'den oyuncularla buluşuyor.

Oyunun Switch sürümünde ise karşımıza 39.99 dolarlık fiyat etiketine çıkıyor.

Oyunun Steam'de yer alan açıklamasında ise şunlar yazıyor:

"Modern grafikler ve oynanışla sıfırdan yapılmış sinir bozucu Lovecraft macerasının tadını çıkar. Sherlock Holmes olarak kendini korkunç Cthulhu Mitoslarının ortasında bul ve Avrupa ile ABD'deki kayboluşları araştır.Lovecraft ve Sherlock Holmes birleşmesi.

The Awakened, sizi efsanevi Cthulhu Mitoslarıyla yüzleştirecek. Bir dizi gizemli kayboluşu araştır ve onların izini Kadim bir Tanrı'ya tapan karanlık bir tarikata dek sür. Planları her neyse bunu durdurmalı… veya ağza alınmaz sonuçlarıyla yüzleşmelisin.

Sherlock hayatında ilk kez tamamıyla korku içinde. Rasyonellik ve mantık adamı olan Sherlock, her tür mantığa aykırı olan dünya dışı bir varlıkla yüzleşiyor ve bu keşfi aydınlatıcı olduğu kadar yıkıcı da.

Gerçek arayışı Sherlock'u deliliğin kıyılarına itiyor ve bu hikâye, Watson'ın asla yayınlamayacağı tek hikâye olarak yerini alıyor. 1882'te geçen The Awakened bir zamanlar oda arkadaşı olan Sherlock ile Watson'ın nasıl dünyaca ünlü suç çözme ikilisi olduğunun önündeki perdeyi kaldırıyor."