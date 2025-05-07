Show Haber müdürüne hakaret etmişti: Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu

Yayınlanma: 07.05.2025 - 13:04

Güncelleme: 07.05.2025 - 13:04

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında, boşanma davası ve kızının velayet süreci gündemdeyken Show Haber muhabiri Berat Aşıcıoğlu, röportaj yapmak amacıyla Deniz Akkaya’nın evinin önüne gitmişti. Bu duruma sert tepki gösteren Akkaya, Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’ı hedef almıştı.

Akkaya, evinin balkonundan sokakta bekleyen muhabiri videoya çekerek sosyal medya platformu Twitter’da paylaşmış ve paylaşımında, “Sizin içinizden geçerim. Küçük dünyanızda benden böyle öc olamazsınız. Bildiklerimi anlatmıyorum, anlatmaya başlarım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklamaların ardından Rıdvan Bıyık, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle Deniz Akkaya’ya karşı tazminat davası açtı. Sonuçlanan dava kapsamında mahkeme, Deniz Akkaya’nın Rıdvan Bıyık’a 50 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.