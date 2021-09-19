Show TV'nin tanınan ekran sesi kansere yenik düştü

19 Eylül 2021 Pazar, 12:48

2003 yılından beri Show TV'nin kurumsal tanıtım sesi olarak görev yapan Murat Nişancalı kanser tedavisi görüyordu. 1961 doğumlu Nişancalı, kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

MedyaRadar'ın özel haberine göre, Nişancalı'nın cenazesi öğle namazını müteakip İstanbul Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

18 yıldır Show TV’nin ekran sesi Nişancalı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema Tv eğitimi aldı.1989 yılından itibaren sinema ve televizyon alanlarında yapımcı olarak çalıştı. Niaşncalı, 1998 yılından itibaren çeşitli reklam tanıtım filmleri ve belgesellere sesiyle hayat veriyordu.