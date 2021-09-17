X Factor yarışmacısı Freddie Combs yaşamını yitirdi
X Factor yarışmacısı Freddie Combs, 49 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yetenek yarışması X Factor'ın ikinci sezonunda yer alan yarışmacı Freddie Combs, 49 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Tv100'ün haberine göre, yarışma jürisinde yer alan eleştirmen Simon Cowell, obezite nedeniyle tekerlekli sandalyede oturarak şarkı söyleyen Combs'tan çok etkilendiğini söylese de müzik yapımcıları, Freddie'nin programa devam edebilmesi için önce 'sağlıklı' hale gelmesi gerektiğini ifade etti.
Programda izleyicilere seslenerek kilosu hakkında konuşan yarışmacı Combs, "Yatalaktım ve evden hiç çıkmadım. Müziğim hiç duyulmadı. En büyük hayalim benim gibi insanlara umut vermek olurdu. Umarım jüriler dış görünüşüme bakar ve bana bir şans verir" ifadelerini kullanmıştı.
Video Haberler
- Dünya Ticaret Merkezi kulelerine çarparak can verdiler
- Korku dolu anlar! Bir anda ortaya çıktı
- Sınıf başkanı seçilince Erdoğan'a özendi
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Çarpıcı değerlendirme: Erdoğan kazanır düşüncesi yıkıldı
- Şengör, Zoom etkinliğinde öğrencisine tacizi anlattı
- Tehlikenin farkına varmadan böyle eğlendiler
- Şüpheli çanta içinden el bombası çıktı
- Sabah saatlerinde korkunç patlama: Yaralılar var
En Çok Okunan Haberler
- İki yolcu, uçakta cinsel ilişkiye girdi
- Cep telefonu ile tuvalete girenler dikkat!
- Uğur Şahin’den sürpriz itiraf
- Erdoğan'ın ziyareti öncesi kaydedildi: Nedir bu korku?
- Diyanet İşleri'nden Erbaş'ı kızdıracak sözler
- Erdoğan'ı konuşması sırasında endişelendiren olay
- Selin Ciğerci hakkında FETÖ bağlantısı iddiası
- Mahkemeden Musa Orhan hakkında skandal karar!
- AKP'den yeni ekonomi paketi
- Kazanmak için bunu bile yapmış