X Factor yarışmacısı Freddie Combs yaşamını yitirdi

17 Eylül 2021 Cuma, 15:34

Yetenek yarışması X Factor'ın ikinci sezonunda yer alan yarışmacı Freddie Combs, 49 yaşında böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Tv100'ün haberine göre, yarışma jürisinde yer alan eleştirmen Simon Cowell, obezite nedeniyle tekerlekli sandalyede oturarak şarkı söyleyen Combs'tan çok etkilendiğini söylese de müzik yapımcıları, Freddie'nin programa devam edebilmesi için önce 'sağlıklı' hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Programda izleyicilere seslenerek kilosu hakkında konuşan yarışmacı Combs, "Yatalaktım ve evden hiç çıkmadım. Müziğim hiç duyulmadı. En büyük hayalim benim gibi insanlara umut vermek olurdu. Umarım jüriler dış görünüşüme bakar ve bana bir şans verir" ifadelerini kullanmıştı.