Shrek 5 ne zaman çıkacak? Shrek 5 filmini kimler seslendirecek?
William Steig'in 1990 tarihli kitabı Shrek!'e dayanan, yakında gösterime girecek bir Amerikan animasyon fantastik komedi serisi Shrek'in 5. devam filminin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Peki, Shrek 5 ne zaman çıkacak? Shrek 5 filmini kimler seslendirecek?
Shrek filminin yönetmen koltuğunda Walt Dohrn, Brad Ableson oturuyor. Filmin konusu ve seslendirmenleri araştırılıyor. Peki, Shrek 5 ne zaman çıkacak? Shrek 5 filmini kimler seslendirecek? İşte ayrıntılar...
SHREK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?
Şrek: Sonsuza Dek Mutlu’nun ardından gelen yeni film, tıpkı serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Mike Myers ve Eddie Murphy ikilisiyle çalışacak. William Steig'in yarattığı huysuz ve sevimli yeşil dev Shrek, serinin son filminde The Boss Baby ve Baby Mama filmlerinin senaristi Michael McCuller’a emanet ediliyor.
SHREK 5 FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?
Mike Myers - Shrek
Cameron Diaz - Fiona
Eddie Murphy - Donkey
Zendaya - Shrek'in kızı
SHREK 5 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
"Shrek 5"in 23 Aralık 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.
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