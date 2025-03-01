Yayınlanma: 01.03.2025 - 18:25

Güncelleme: 01.03.2025 - 18:25

Shrek filminin yönetmen koltuğunda Walt Dohrn, Brad Ableson oturuyor. Filmin konusu ve seslendirmenleri araştırılıyor. Peki, Shrek 5 ne zaman çıkacak? Shrek 5 filmini kimler seslendirecek? İşte ayrıntılar...

SHREK 5 FİLMİNİN KONUSU NE?

Şrek: Sonsuza Dek Mutlu’nun ardından gelen yeni film, tıpkı serinin önceki filmlerinde olduğu gibi Mike Myers ve Eddie Murphy ikilisiyle çalışacak. William Steig'in yarattığı huysuz ve sevimli yeşil dev Shrek, serinin son filminde The Boss Baby ve Baby Mama filmlerinin senaristi Michael McCuller’a emanet ediliyor.

SHREK 5 FİLMİNİ KİMLER SESLENDİRİYOR?

Mike Myers - Shrek

Cameron Diaz - Fiona

Eddie Murphy - Donkey

Zendaya - Shrek'in kızı

SHREK 5 FİLMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

"Shrek 5"in 23 Aralık 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.