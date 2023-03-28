Sibel Alaş'tan Muharrem İnce'ye 'Steinbeck' göndermesi: 'İnsanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kendisini eleştiren ünlü isimleri 'sözde sanatçı' diye nitelemiş, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından yazar Steinbeck'ten alıntı yaparak özür dilemişti. Sanatçı Sibel Alaş da İnce’ye Steinbeck’in sözüyle, "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" yanıtını verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 12:08
Sibel Alaş'tan Muharrem İnce'ye 'Steinbeck' göndermesi: 'İnsanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız'
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Seçime az bir zaman kala yaptığı açıklamalarla ünlü isimlerin tepkisini çeken Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden Steinbeck'in sözünü alıntılayarak 'sözde sanatçılar' dediği için özür diledi.

İnce paylaşımında, "John Steinbeck, 'Bir insana dengesini kaybettirip, sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz' der. Üzerimize çok gelindi. Normalde hiç kullanmadığım bir ifade olmasına rağmen basın toplantısında ağzımdan “sözde sanatçılar” şeklinde bir ifade çıktı. Üzülerek gördüm ki bunu üzerine alınan kıymetli sanatçılarımız olmuş. Bu ifade nedeniyle, bırakın adı geçen kıymetli sanatçılarımızı, ülkemin bütün sanatçılarından özür diliyorum. Ne derlerse desinler, ne yaparlarsa yapsınlar, sanatçıların başımızın üzerinde yeri vardır" ifadesini kullanmıştı.

"AYNA VAZİFESİ GÖRÜR BELKİ..."

İnce'ye bir tepkide sanatçı Sibel Alaş'tan geldi. Alaş, İnce'nin söz konusu 'özür' paylaşımına yanıt olarak, "Madem Steinbeck seviyorsunuz sevgili @vekilince... "Bence insanın kendini kandırma kapasitesi sınırsız" da diyor kendisi. Ben şuraya bırakayım bu cümleyi, ayna vazifesi görür belki. (Steinbeck okumanıza pek sevindim nedense.)" dedi.


Muharrem İnce Sibel Alaş Steinbeck

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