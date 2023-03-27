Gökhan Özoğuz'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: 'Siz ve geçici partiniz bir projesiniz, Atatürk'ün hiçbir çocuğu size oy vermeyecek'
Athena grubu solisti, ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz cumhurbaşkanı adayı olacağını ilan eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert bir dille eleştirdi. Özoğuz, "Siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini kolaylaştırdığı iddiasıyla ünlü isimlerin tepkisi çeken Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Millet İttifakı'na yönelik sert açıklamalarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.
"SİZ VE GEÇİCİ PARTİNİZ BİR PROJESİNİZ"
Son olarak Athena grubu solisti, ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.
Twitter'dan İnce'nin açıklamalarını alıntılayan Özoğuz, "Siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz" dedi.
"ATATÜRK'ÜN HİÇBİR ÇOCUĞU SİZE OY VERMEYECEK"
Özoğuz, "Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir!" ifadelerini kullandı. Müzisyen, tweetinin sonunu ise, Muharrem İnce'nin kendisini desteklemeyen ünlü isimler için kullandığı 'sözde sanatçı' ifadesi ile bitirdi.
Gökhan Özoğuz'un paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Muharrem İnce siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz. Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sebeple nasıl topladığınız da aşikar. Şunu bilin bu ülkede Atatürk'ün hiçbir çocuğu size asla oy vermeyecektir! Sözde sanatçı"
Sayın @vekilince siz ve geçici partiniz bir projesiniz ve hepimiz bunu gün gibi biliyoruz.— Gökhan Özoğuz (@gokhanozoguz) March 26, 2023
Toplanılan imzaları hangi cenahdan hangi sepele nasıl topladığınız da aşikar.
Şunu bilin bu ülkede Atatürkün hiçbir çocuğu size Asla Oy vermeyecektir!
Sözde sanatçı https://t.co/G6212ExVZn
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