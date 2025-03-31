Sibel Can hüngür hüngür ağladı! Volkan Konak'ın haberini alır almaz hastaneye koştu...

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:15

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:15

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) verdiği konser sırasında sahnede fenalaşan Volkan Konak’ın ölümü sanat dünyasını yasa boğarken, ünlü şarkıcı Sibel Can’ın, Konak’ın bulunduğu hastaneye geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Gözyaşları içinde hastaneye gelen Sibel Can’ın o anları yürekleri sızlattı. Sibel Can, ağlayarak ilerlerken basının sorularını da yanıtsız bıraktı.

'25 DAKİKA YAŞAM DESTEĞİ UYGULANDI'

Volkan Konak’ın sağlık durumuna ilişkin Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

“Sanatçı 00.17’de hastanemize 'Ex duhul' olarak giriş yapmış ve vakit kaybetmeden CPR (Temel Yaşam Desteği) odasına alınmıştır. Burada anestezi uzmanı, acil servis hekimleri, iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından 25 dakika süreyle ileri yaşam desteği uygulanmıştır.

Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yanıt alınamamıştır. Sanatçı Volkan Konak, tüm tıbbi çabalara rağmen, geçirmiş olduğu klinik süreç göz önünde bulundurularak, saat 00.42’de hayatını kaybetmiş (Ex kabul edilmiş) ve CPR’a son verilmiştir.”