Sibel Can kazandığı ilk parayla ne yaptığını açıkladı: 'Apartman aldım'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 14.04.2025 - 09:40

Şimdilerde "Drama" adlı yeni albümüyle gündemde olan ünlü sanatçı Sibel Can, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Programda hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan Can, hem kariyerinin başlangıcını hem de özel yaşamına dair bilinmeyenleri anlattı.

BEBEKLİKTEN BERİ ÖDEMİM VAR

Kilolu doğduğunu belirten Sibel Can, “Baya kilolu doğmuşum, bir gözüm kapalıymış. Annem diyor ki ‘Baya kiloluydun o zamanlar.’ Bebeklikten beri bende ödem var,” ifadelerini kullandı.

İLK KEZ VİYANA’DA SAHNEYE ÇIKTIM

Ailesinden ve çocukluk döneminden bahseden Can, “Çok şanslı bir çocuktum. Gerçekten evin içinde hiç bitmeyen bir mutluluk ve aşk vardı. Mekanları cennet olsun. Öyle bir evde büyümek bana yansıdı, benden de çocuklarıma yansıdı,” dedi.

Babası Engin Cangüre'nin keman sanatçısı olduğunu belirten Sibel Can, sanat camiasına bu sayede yakın olduğunu ve ilk kez 12 yaşında Viyana’da sahneye çıktığını söyledi.

Can, “Bir an önce yurt dışına gitmek istiyordum, babamı ikna ettim beni de götürdü. Üç ay çalıştım orada, dönerken de ömrümde ilk defa uçağa bindim,” diyerek sahne yolculuğunun ilk adımlarını anlattı.

MAGAZİNLE BÖYLE TANIŞTIM

İlk kez assolist olduğunda 17 yaşında olduğunu dile getiren sanatçı, “Şöhret olayım diye bir hayalim yoktu. Sahneden indim, ertesi gün yaşım küçük diye Maksim Gazinosu kapatıldı. Sonra Türkiye beni konuştu. Ardından buna bir çare bulmak için beni 6 yaş büyüttüler. Ben sonrasında mahkemeyle normale döndürdüm, 1970 doğumluyum. Magazinle de böyle tanışmış oldum,” sözleriyle tanınma sürecini anlattı.

MIAMI VICE İLE HAYAL ETTİM, EV ALDIM

Miami’ye olan ilgisinin kökenini de anlatan Can, “Miami Vice… Ben onu hiç kaçırmazdım, tek izlediğim dizi diyebilirim. Her caddesini ezbere biliyor gibiydim. Hayal ediyordum gitmeyi. Ramazan ayında gitmiştik. Hiç yabancı değildim diziden dolayı ve ev almaya karar verdim,” dedi.

KAZANDIĞIM İLK PARAYLA 5 KATLI APARTMAN ALDIM

Programda Selim’in “Kazandığın ilk parayla ne aldınız?” sorusunu da yanıtlayan Sibel Can, “Ufak tefek şeylerin dışında kazandığım ilk büyük parayla 5 katlı bir apartman aldım, altında da dükkan vardı” sözleriyle dikkat çekti.