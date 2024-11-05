Wanda Nara ile ilişkisi olduğu iddia edilen L-Gante kimdir? L-Gante kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Yayınlanma: 05.11.2024 - 09:53

Güncelleme: 05.11.2024 - 09:53

Wanda Nara'nın, Arjantinli rapçi L-Gante ile daha önce aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti. Geçtiğimiz aylarda Arjantin'de Buenos Aires'in en büyük konser alanlarından olan Movistar Arena'da sahne alan Wanda Nara, şarkı söylediği anlarda ünlü şarkıcı Catriel Guerreiro ile yakın poz vermişti.

L - GANTE KİMDİR?

L-Gante, gerçek adıyla Elian Ángel Valenzuela, Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in kökenlerinden gelen ve genç yaşta popülerleşen bir müzik türü olan cumbia villera ve trap müziklerini birleştirerek, Latin Amerika'da ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.

L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Müzikal tarzı, geleneksel Arjantin cumbiasının modern bir dokunuşla harmanlanmasından doğmuştur. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin "L-Gante RKT", "Cumbia 420" ve "Banda" gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.

Cumbia 420" şarkısı, Arjantin'de ve Latin Amerika'da en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur.

L-Gante, hem müziği hem de tarzı ile gençler arasında bir fenomen haline gelmiştir. Aynı zamanda popüler kültürdeki etkisiyle, sokak modası ve gençlerin yaşam tarzını etkilemeye devam etmektedir.