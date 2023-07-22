Ayran: Sıcak yaz günlerinin ferahlatan içeceği! Uzmanından ayranın faydaları…

Yayınlanma: 22.07.2023 - 12:51

Güncelleme: 22.07.2023 - 12:51

Yılın her mevsiminde keyifle tüketilen ayran, yaz aylarında ferahlama ihtiyacının da etkisiyle daha çok tercih ediliyor. Sadece bir içecek olmanın ötesinde vücudumuza pek çok faydası bulunan ayran, metabolizmanın sağlıklı çalışmasına yardımcı oluyor. Yoğun kıvamı nedeniyle tüketicilerin favorisi olan Eker Ayran tarafından paylaşılan bilgilerde, ayranın az bilinen özelliklerinden bahsediliyor….

AYRAN İÇMENİN FAYDALARI!

Her yudumda yaşattığı serinlik hissi ve doyumsuz lezzetiyle birlikte ayranın pek çok faydası bulunuyor. Ayran, özellikle yaz aylarında vücudumuzun kaybettiği su ve mineralleri yenilemeye, içeriğindeki elektrolitler sayesinde sıvı dengemizi korumaya ve bu sayede kendimizi daha zinde hissetmemize yardımcı oluyor. Kemiklere ve dişlere iyi gelen kalsiyum ve potasyum, ayranın içinde de bol miktarda bulunuyor.

AYRAN SEVERLERİN FAVORİSİ!

Ayran denince akla gelen ilk markalardan biri olan Eker’in ayran ailesi, ev içi tüketimin yanı sıra ev dışı tüketim sektöründe yer alan restoran, lokanta ve otellerde de tercih ediliyor. Yoğun kıvamı nedeniyle sevilen ayranın farklı ebatlarda; tombul, bardak ve şişe ayran seçenekleri bulunuyor. Vücut için ekstra fayda sağlayan probiyotik ayranlar da sağlıklı beslenmek isteyenlere hitap ediyor. Probiyotik ayranlar, sindirim ve bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olurken aynı zamanda yeni bir lezzet deneyimi yaşatıyor. Probiyotik ayran seçeneklerinin yanı sıra, kefir çeşitleri de Eker’in Probiyotik Ürün Ailesi’nde yer alıyor. Türkiye'nin süt endüstrisinde en gelişmiş teknolojiye sahip olan fabrikalarından birinde üretim yapan Eker Süt Ürünleri, ayranın yanı sıra sağlıklı ve lezzetli pek çok ürün seçeneğiyle tüketicilerle buluşuyor.