Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı
Güneşin altında serin bir içecek kulağa hoş geliyor olabilir, ancak uzmanlara göre, kesinlikle gölgede geçirmeniz gereken saatler var.
Mayıs ayı gelip çattı. Güneş, parlamak ve bulutların arasına saklanmakta kararsız. Sıcak hava, saniyeler içinde serine dönebiliyor. Gölgede ve güneşin altında sıcaklık epeyce fark ediyor.
Bütün bunların yanı sıra, iklim değişikliğinin etkileri de artık daha net görülüyor ve hepimizin emin olduğu gerçek şu ki, çok yakında hava sıcaklıkları kavurucu seviyelere ulaşacak.
GÖLGEDE GEÇECEK SAATLER...
Birleşik Krallık yüksek sağlık otoritesi NHS, yaklaşan bunaltıcı sıcaklar karşısında, dört temel sağlık uyarısında bulundu.
- Güneşin en tepede ve en güçlü olduğu öğlen saatlerinde oturmak için mutlaka gölgelikleri tercih edin.
- Uzun süre güneşte kalacaksanız, çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi (bu dönemde en az 30 faktör) sürün ve dışarı çıkmadan hemen önce bir kat daha sürün.
- Uygun kıyafetler giyin; ışığı yansıtan açık renkler faydalı olabilir.
- Yaz sıcağında kavrulurken bir şeyler içmenin vücudunuzun ısısını düzgün bir şekilde ayarlamasını zorlaştırabileceğini unutmayın. Bu nedenle de susuz kalmadığınızdan emin olun.
Peki, dikkat etmemiz gereken başka neler var?
- Ağır ve yağlı yemekler sindirimi zorlaştırabilir ve sıcak havalarda rahatsızlık hissine neden olabilir. Hafif ve daha az yağlı yemekleri tercih edin.
- Egzersiz yapmayı tercih ediyorsanız, serin saatleri, yani sabah erken veya akşam üzeri gibi saatleri tercih edin.
- Akollü içecekler vücutta su kaybını artırabilir. Ölçülü tüketmeye özen gösterin.
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