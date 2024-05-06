Sıcaklar geldi çattı... Doktorlardan dört yaz uyarısı

Yayınlanma: 06.05.2024 - 15:32

Güncelleme: 06.05.2024 - 15:34

Mayıs ayı gelip çattı. Güneş, parlamak ve bulutların arasına saklanmakta kararsız. Sıcak hava, saniyeler içinde serine dönebiliyor. Gölgede ve güneşin altında sıcaklık epeyce fark ediyor.

Bütün bunların yanı sıra, iklim değişikliğinin etkileri de artık daha net görülüyor ve hepimizin emin olduğu gerçek şu ki, çok yakında hava sıcaklıkları kavurucu seviyelere ulaşacak.

GÖLGEDE GEÇECEK SAATLER...

Birleşik Krallık yüksek sağlık otoritesi NHS, yaklaşan bunaltıcı sıcaklar karşısında, dört temel sağlık uyarısında bulundu.

Güneşin en tepede ve en güçlü olduğu öğlen saatlerinde oturmak için mutlaka gölgelikleri tercih edin.

oturmak için mutlaka gölgelikleri tercih edin. Uzun süre güneşte kalacaksanız, çıkmadan 30 dakika önce güneş kremi (bu dönemde en az 30 faktör) sürün ve dışarı çıkmadan hemen önce bir kat daha sürün.

ve dışarı çıkmadan hemen önce bir kat daha sürün. Uygun kıyafetler giyin; ışığı yansıtan açık renkler faydalı olabilir.

faydalı olabilir. Yaz sıcağında kavrulurken bir şeyler içmenin vücudunuzun ısısını düzgün bir şekilde ayarlamasını zorlaştırabileceğini unutmayın. Bu nedenle de susuz kalmadığınızdan emin olun.

Peki, dikkat etmemiz gereken başka neler var?