Sıcaklarda

Sıcak hava dalgaları, gece saatlerinde bile devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle vücudun uykuya dalma kapasitesini kısıtlıyor. Biriken ter ve nemden kurtulmak, daha ferah bir uyku deneyimi yaşamak amacıyla yatmadan hemen önce alınan soğuk duşlar, popüler bir serinleme yöntemi olarak görülüyor. Ancak tıp dünyası, vücudun sıcaklık dengesini koruma mekanizmalarının "soğuk şok" karşısında farklı tepkiler verdiğini belirtiyor.

SOĞUK DUŞ NEDEN UYKUYU ENGELLİYOR?

Royal Brompton Hastanesi Uyku Danışmanı Dr. Allie Hare, soğuk duşun vücutta yarattığı ani tepkinin, uykuya geçiş sürecini sabote edebileceğini vurguluyor. Vücut, soğuk suyla temas ettiği anda kendi ısısını korumak amacıyla damarlarını büzme ve ısıyı içeride hapsetme eğilimi gösterir. Bu durum, uykuya dalmak için gerekli olan "vücut ısısının düşürülmesi" sürecini zorlaştırıyor.

Dr. Hare, aksine ılık bir duşun damarların genişlemesini sağlayarak vücudun daha hızlı ısı kaybetmesine olanak tanıdığını ifade ediyor. "Yatmadan yaklaşık bir saat önce alınan ılık bir duş, ciltteki kan akışını düzenleyerek duştan çıktığınızda ısının vücuttan çok daha etkili şekilde uzaklaşmasına yardımcı olur" diyen uzman, ılık suyun uzun vadeli bir serinlik sağladığını belirtiyor.

DERİN UYKU İÇİN VÜCUT ISISINI YÖNETİN

Uyku kalitesi, vücudun iç sıcaklığı ile doğrudan ilintilidir. Dr. Hare, aşırı ısınmış bir vücudun dinlendirici "yavaş dalga" (derin uyku) evresine geçişi zorlaştırdığını söylüyor. Derin uyku, vücudun kendini yenilediği ve ertesi güne hazırlandığı en kritik evre olduğu için, bu aşamada yaşanan kesintiler gün boyu yorgunluk ve konsantrasyon kaybına yol açıyor. Sıcak havalarda odanın yeterince havalandırılması kadar, vücudun ısısını doğal yollarla düşürmek de büyük önem taşıyor.

BUZLUKTAN ÇIKARILAN ÇORAP HİLESİ: NEDEN İŞE YARIYOR?

Uzmanlar, sıcak gecelerde ferahlamak için soğuk duş yerine "ayak soğutma" yöntemini öneriyor. Dr. Hare’nin paylaştığı oldukça şaşırtıcı bir yöntem ise nemli çorapların dondurucuda 10 dakika bekletildikten sonra giyilmesi.

Bu yöntemin temelinde yatan biyolojik gerçek ise ayakların vücuttaki "ısı regülatörleri" olması. Ayak tabanlarında yer alan geniş kan damarları, vücudun geri kalanının ısısını dengelemek için kritik bir rol oynuyor. Ayakların soğutulması, tüm vücudun serinleme mekanizmasını tetikleyerek uykuya geçişi kolaylaştırıyor. Özellikle vantilatörlerin yetersiz kaldığı bunaltıcı gecelerde, uzmanlar bu tip basit ama etkili biyolojik yöntemlerin uyku kalitesini korumada ilaçtan daha etkili olabileceğini belirtiyor.