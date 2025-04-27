Şiddetli rüzgar ve fırtınadan korunmanın yolları

Yayınlanma: 27.04.2025 - 18:55

Güncelleme: 27.04.2025 - 18:55

Doğa olayları arasında en tehlikeli olanlardan biri de şiddetli rüzgarlar ve fırtınalardır. Hem can güvenliğini hem de mal varlıklarını tehdit edebilen bu doğa olaylarına karşı önlem almak hayat kurtarıcı olabilir. İşte fırtına ve şiddetli rüzgar anlarında almanız gereken temel önlemler...

1. GÜVENLİ BİR İÇ MEKÂNA GEÇİN

Fırtına uyarısı alındığında açık alanlarda bulunmaktan kaçının. Güçlü bir yapı veya kapalı bir bina içinde kalmaya özen gösterin.

2. PENCERELERİ VE KAPILARI GÜVENCEYE ALIN

Rüzgar basıncıyla zarar görebilecek pencereleri kapatın ve mümkünse sağlam şekilde kilitleyin. Panjur veya koruyucu perde sistemleri kullanmak da ekstra koruma sağlar.

3. BAHÇEDEKİ VE BALKONDAKİ EŞYALARI TOPLAYIN

Fırtına sırasında uçabilecek saksılar, mobilyalar veya dekoratif eşyalar ciddi tehlikeler yaratabilir. Bu tür eşyaları kapalı bir alana taşıyın veya sabitleyin.

4. ELEKTRİK TESİSATINA DİKKAT EDİN

Fırtınalar elektrik kesintilerine veya şebeke arızalarına sebep olabilir. Elektrikli aletleri prizden çekmek, hem cihazlarınızı korur hem de yangın riskini azaltır.

5. ARAÇLARI GÜVENLİ BIR YERE PARK EDİN

Arabanızı ağaç altı gibi riskli bölgelere park etmeyin. Mümkünse kapalı bir otoparka veya korunaklı bir alana alın.

6. DIŞARIDA KALMAKTAN MUTLAKA KAÇININ

Şiddetli rüzgar anında dışarıda yürümek, özellikle ağaç veya elektrik direkleri yakınında bulunmak tehlikelidir. Sığınabileceğiniz bir yer yoksa yere yakın durarak koruma sağlayabilirsiniz.

7. ACİL DURUM ÇANTASINI HAZIR TUTUN

Uzun sürecek bir fırtına durumunda su, yiyecek, el feneri, yedek pil ve ilk yardım malzemeleri içeren bir acil durum çantası hayat kurtarıcı olabilir.

8. GÜNCEL HAVA DURUMU BİLGİLERİNİ TAKİP EDİN

Meteoroloji kaynaklarından hava durumu uyarılarını düzenli olarak kontrol edin. Uyarılar doğrultusunda hareket etmek önceden hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.