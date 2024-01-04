Sigaranın alzheimera etkisi ortaya çıktı

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacılar, 32 bin katılımcının beyin taramalarını ve sigara içme geçmişini analiz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.01.2024 - 14:04
Sigaranın alzheimera etkisi ortaya çıktı
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Araştırmada, sigaranın sadece akciğerlere değil, beyne de zarar verdiği ve Alzheimer hastalığı riskini yükselttiği ortaya çıktı. Günde bir paket sigara içenlerin, hiç sigara içmeyenlere veya toplam 100 taneden az sigara içmiş olanlara göre, beyin hacminde azalma olduğu bulundu.

BEYNİ KÜÇÜLTÜYOR

Sigara içilen her yıl, beyindeki küçülme arttı. Raporda, “Sigara içenlerin beyinlerinin gri ve beyaz bölgelerinde bozulma olasılığı yüksek. Bu da Alzheimer vakalarının yüzde 14’ünün neden sigarayla bağlantılı olduğunu gösteriyor” denildi.

Milliyet'in aktardığına göre, Prof. Laura Bierut, “Yaşlılık ve sigara, demans için risktir. Sigarayı bırakmak beyin dokusu kaybını durdurur, ancak küçülmeyi tersine çevirmez” dedi.

Öte yandan Avustralyalı araştırmacıların çalışmasına göre, vücutta çok yüksek seviyelerdeki iyi kolesterol (HDL) de demans riskini yüzde 42 yükseltiyor.


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