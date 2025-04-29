'Sihirli Annem' 22 yıl sonra beyaz perdede: İlk afiş yayımlandı!

Yayınlanma: 29.04.2025 - 13:24

Güncelleme: 29.04.2025 - 13:24

2000’li yılların unutulmaz dizilerinden “Sihirli Annem”, yıllar sonra yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Sevilen yapım bu kez dizi formatıyla değil, sinema filmi olarak geri dönüyor. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” adını taşıyan filmden ilk teaser afiş paylaşıldı.

22 YIL SONRA AYNI KADRO YENİDEN BİR ARADA

Hayranlarının uzun zamandır merakla beklediği film, dizinin orijinal oyuncu kadrosunu 22 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Yapımcılığını Polat Yağcı, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan üstleniyor. Film, Poll Films imzası taşıyor.

Film, periler ve fanilerin iç içe geçtiği sihirli bir dünyada geçecek yepyeni bir macerayı beyaz perdeye taşıyacak. 30 Mayıs’ta vizyona girecek yapım, hem nostalji severleri hem de yeni kuşak izleyicileri büyülü atmosferiyle sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor. Afişte kullanılan sıcak ve nostaljik görseller de bu duyguyu pekiştirdi.

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN OYUNCU KADROSU

Filmde, dizinin sevilen isimleri yeniden bir araya geliyor. Oyuncu kadrosunda İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Gül Onat, Jess Molho, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı ve Jennifer Boyner yer alıyor.

HER KUŞAĞA HİTAP EDEN SİHİRLİ BİR YOLCULUK

“Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmi, geçmişin büyüsünü özleyen eski izleyicilere nostalji sunarken, bu renkli evrenle ilk kez tanışacak genç izleyicilere de unutulmaz bir sinema deneyimi yaşatmayı hedefliyor.