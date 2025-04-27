Michele Cedolin'den Sihirli Annem açıklaması: 'Filme çağırılmadım'

Yayınlanma: 27.04.2025 - 13:34

Güncelleme: 27.04.2025 - 13:34

Dizinin sevilen karakterlerinden Kerem’i canlandıran Michele Cedolin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, film projesine dahil edilmediğini duyurdu.

Cedolin, "Sihirli Annem film oluyormuş. Bende sizlerle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum. İlk izleyenlerden olacağım. Sizce 'Kerem' niçin çağrılmadı? Bu film tutar mı?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

"DEFNE İLE İLGİLİ BİR SÜRPRİZ VAR"

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi, merakla beklenen bir proje olarak, eski oyuncu kadrosunu bir araya getirdi. İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya gibi isimlerin yer aldığı film, çekimlerini tamamladı ve sosyal medya üzerinden paylaşılan karelerle büyük ilgi gördü.

Öte yandan, filmde sürpriz bir detay da dikkat çekti. 2011 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster’ın, yapay zeka teknolojisi ile filme dahil edileceği açıklandı. Filmin kadrosunda yer alan Nevra Serezli, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Tabii ki Defne Joy Foster’ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz" şeklinde konuştu.

KADRODA KİMLER YER ALIYOR?

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde, dizi kadrosunun sevilen isimlerinin yanı sıra, Defne Joy Foster’ın da unutulmaz anılarıyla yer alacağı açıklandı. Filmin tutup tutmayacağı ise, hayranlarının en çok merak ettiği konu oldu.