Sihirli Annem eski kadrosuyla geri dönüyor!

Yayınlanma: 13.03.2025 - 11:27

Güncelleme: 13.03.2025 - 11:27

2003 yılında ekranlara gelen ve büyük ilgi gören Sihirli Annem dizisi, yeniden çekiliyor. Daha önce dijital bir platformda farklı bir kadroyla izleyiciyle buluşan yapım, bu kez eski oyuncu kadrosuyla sinema filmi olarak beyazperdeye uyarlanacak.

İNİCİ TÜRKAY 10 YIL SONRA SETLERE DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun yıllardır Londra’da yaşayan ve dizide "Betüş" karakterine hayat veren İnci Türkay, filmde başrol oynayacak. Konuk olduğu projeler dışında uzun süredir setlerden uzak olan Türkay, Sihirli Annem filmiyle 10 yıl sonra tekrar kamera karşısına geçecek.

Filmin çekimlerine yakında başlanması planlanıyor.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmin oyuncu kadrosunda İnci Türkay’ın yanı sıra Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya yer alacak.