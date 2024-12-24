Sihirli Annem oyuncuları yıllar sonra buluştu: Betüş, Çilek ve Ceren bir arada

Sihirli Annem’in yıldızları Zeynep Özkaya, Gizem Güven ve İnci Türkay, Londra’da yıllar sonra bir araya geldi. Sosyal medyada paylaşılan mutluluk dolu fotoğraflar, hayranlardan büyük ilgi gördü.

Sihirli Annem oyuncuları yıllar sonra buluştu: Betüş, Çilek ve Ceren bir arada
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2024 - 17:16

Bir döneme damga vuran efsanevi dizi Sihirli Annem’in sevilen karakterleri Betüş, Ceren ve Çilek yıllar sonra bir araya geldi. Ünlü isimlerin Londra’daki buluşması sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Dizide anneleri Betüş’ü canlandıran ve şu anda İngiltere’de yaşayan İnci Türkay, eski rol arkadaşları Zeynep Özkaya (Çilek) ve Gizem Güven’i ağırladı. Üçlünün buluşmasından mutluluk dolu kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Zeynep Özkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Seni çok seviyoruz sihirli annemiz” notunu düşerken, Gizem Güven ise buluşma fotoğrafına, “Zaman geriye aksıııın ve bir süre öyle kalsın. Sizi çooook seviyorum! Betüş’ümüze kavuştuk” ifadelerini ekledi.

Buluşma sonrası İnci Türkay da duygusal anlarını takipçileriyle paylaşarak, yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı ölümsüzleştirdi. Sihirli Annem dizisindeki dostluğun yıllardır sürdüğünü gören hayranlar, paylaşımlara kısa sürede yorum ve beğeni yağdırdı.


Etiketler: #sihirli annem #İnci Türkay

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