'Sihirli Annem'in Toprak ve Yavuz'u yeniden bir arada: 'Baba kız buluştuk'
Sihirli Annem dizisinde Toprak karakterlerine hayat veren Jennifer Boyner ve 'Yavuz'u canlandıran Jess Molho yıllar sonra bir araya geldi.
Türk televizyonlarının efsaneleşmiş dizilerinden olan Sihirli Annem'de baba-kızı oynayan Jess Molho ve Jennifer Boyner uzun yıllardan sonra bir araya geldi. Fenomen dizide Jess Molho 'Yavuz', Jennifer Boyner ise 'Toprak' karakterine hayat veriyordu.
Jess Molho sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Baba kız buluştuk" notunu düştü.
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