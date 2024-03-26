Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli?

Bir dönemin popüler dizisi Sinirli Annem'de Cem'in sevgilisi Tuğçe'yi canlandıran Damla Ersubaşı'nın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 15:11
Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli?
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Damla Ersubaşı, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Özellikle türbanlı hâlini paylaşmasının ardından Damla Ersubaşı'nın özel hayatı merak edildi. Peki, Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem dizisiyle ünlenen Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli?

DAMLA ERSUBAŞI KİMDİR?

Damla Ersubaşı, 21 Haziran 1993 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 6 yaşındayken ilk Yılan Hikayesinde rol aldı. 2003 yılında yayınlanan Sihirli Annem dizisinde Cem karakterinin sevgilisi Tuğçe’yi canlandırdı ve bu rolle küçük yaşta ünlendi.

Beykent Üniversitesi Oyunculuk bölümünü okudu. "Her Halimle Sev Beni" dizisinde Zeynep, 2014'te Sabit Kanca 2 filminde Zeliş karakterlerini canlandırdı. LC Waikiki kataloglarında fotomodellik de yaptı. Daha sonra ise Ben Bilmem Eşim Bilir adlı yarışma programında da asistanlık yaptı. 

2016 yılının son günlerinde Mustafa Can Keser ile dünya evine girdi. Çift 2020 eylül ayında tek celsede boşandı.


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