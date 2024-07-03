Şiirin özgün sesi: Küçük İskender 5 yıldır aramızda değil...

Yayınlanma: 03.07.2024 - 14:28

Güncelleme: 03.07.2024 - 14:28

2019 yılında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli şairi Küçük İskender ölümünün 5. yıl dönümünde de sevenleri tarafından hatırlandı. Şiire getirdiği yeni solukla gönüllerde taht kuran şair okurları tarafından sosyal medyada anıldı.

2018'de akciğer kanseri teşhisi konan sanatçı İstanbul, Beykoz Paşabahçe Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürerken 3 Temmuz 2019'da, gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Şiirlerinde 'büyük harf kullanmadığı ' için 'küçük' lakabı alan şair, çağdaş şiirin önde gelen isimlerindendi. Küçük İskender, Bavul dergisindeki son yazısında "Arşivimdeki, masamdaki, aklımdaki her şeyi toparlamaya, yarım bırakmadan size teslim ederek fişi çekmeyi planlıyorum. Umarım, zamanım yeter. Dostça kalın'' diyerek okurlarına veda etmişti.



KÜÇÜK İSKENDER KİMDİR?

Asıl adı Derman İskender Över olan sanatçı, 1964 yılında İstanbul'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne girdi, son sınıfında okulu bıraktı. Ardından İstanbul Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi, 3 yıl sonra bıraktı. 1980'li yıllardan başlayarak günümüze kadar çeşitli dergilerde şiirler, eleştiriler, denemeler yazdı. İlk şiiri Milliyet Genç Sanat Dergisi'nde, İskender Över ismiyle çıktı. Profesyonel olarak 1985'te Adam Sanat Dergisinde şiirleri yayımlanmaya başladı.

Kimi çıkan antololojilerde şiirleri basıldı. Kanada'da çıkan Descant adlı edebiyat dergisinin Türkiye özel sayısında, ABD'de ise Murat Nemet Nejat'ın 'eda' kavramında yoğunlaştığı Türk şairleri antolojisinde kendine yer buldu. İtalya'da düzenlenen Avrupalı Genç Şairler Yarışması'nda (La Giovane Poseia D'europa Nel 1999) ilk ona girdi ve şiirleri bu şairlerle kitaplaştırıldı. 2000 yılında Orhon Murat Arıburnu Ödülleri'nde Bir Çift Siyah Deri Eldiven adlı şiir kitabıyla birincilik aldı. 2001 yılında Almanya'da, 2002 yılında Hollanda'da çeşitli şehirlerdeki etkinliklerde, 2005'te Avusturya'da, 2007'de Makedonya'da, 2008'de İsveç'te konuşmacı olarak ve şiir performanslarıyla kendini dile getirdi.

2003 yılında Berlin'de düzenlenen İlk Türk Eşcinseller Kongresi'nde bu konudaki bildirisini okudu. 2004'te NewYork'ta ve Kuzey Coralania'da üniversitelerde konuşma yaptı ve tek kişilik okuma gecelerine konuk oldu. 2006'da İskender'i Ben Öldürmedim adlı şiir kitabıyla Melih Cevdet Anday Şiir Ödülü'nü kazandı. 2014'te 7'ncisi verilen Erdal Öz Edebiyat Ödülü Küçük İskender'e verildi. Jüri ödülün gerekçesini "Türk Şiiri'ne getirdiği özgün soluk ve şiir dilinin geliştirilmesinin yanı sıra otuz yıl boyunca tavrındaki tutarlılık" olarak özetledi.