Sıkı ve parlak bir cilde sahip olmak için bu meyveyi kullanmanız yeterli! Yarım saatte yüzünüz ışıl ışıl parlayacak...

Yayınlanma: 09.08.2023 - 13:00

Güncelleme: 09.08.2023 - 13:00

Yüz bakımınız için binlerce lira harcadığınız bu günlerde evde yapacağınız yüz serumu ile cildinizin ışıl ışıl olmasını ve sıkılaşmasını sağlayabilirsiniz. Dr. Gönül Ateşsaçan sadece muz ile yapılan yüz serumu tarifini açıkladı. Artık kendi yüz serumunuzu kendiniz 5 dakika yapacaksanız...

MUZ MASKESİ TARİFİ

Muz Maskesinin Hazırlanışı;

Yarım muzu bir kasenin içine koyun ve çatalla ezin,

Muzun içindeki nişasta ve B vitaminleri cildinizi besleyecek ve yeniden parlamasını sağlayacak.

Muz Maskesinin Uygulanışı:

Çatalla ezdiğiniz yarım muzu yüzünüze sürün,

15-20 dakika beklettiğiniz maskeyi soğuk su ile yıkamanız önemli,

Soğuk su ile yıkamanız gözeneklerin açılmasını ve dolaşımın hızlanmasını sağlayacak.

Göz altlarınız hariç tüm yüzünüze uygulayabilirsiniz...

MUZUN CİLDE FAYDALARI

Sivilceleri Kurutur

Ciltteki Toksinleri Temizler

Gözaltı Morluklarına İyi Gelir

Yaşlanma Etkilerini Azaltır

Cildi İyileştirir

Cilt Lekelerini Geçirir

Siyah Nokta Oluşumunu Önler

Cildi Arındırır

Siğil Tedavisinde Etkilidir

MUZ YÜZE SÜRÜLÜRSE NE OLUR?

Muzu yüzünüze uyguladığınızda sivilce problemlerinin ortadan kalktığını görebilirsiniz. Üstelik etkisi bunlarla da bitmiyor. Gözaltı torbalarından kurtulmanızı da sağlayan muz kabuğu aynı zamanda cildinizin nemlenmesini de sağlıyor.

Migreniniz varsa başınıza uygulayacağınız muz, ağrınızın azalmasına ve geçmesine yardımcı oluyor.

MUZ CİLDİ GÜZELLEŞTİRİR Mİ?

Antioksidan deposu olarak bilinen muz, cilt sağlığı için birebir olarak kullanılıyor. İçeriğinde yer alan çeşitli vitaminler sayesinde muz kabuğunun sivilceye faydaları bulunuyor.

Üstelik düzenli kullanımda kırışıkları yok ediyor, cildin gençleşmesine yardımcı oluyor. Bunların yanı sıra muz kabuğu kullanımının cildi parlattığı da biliniyor.