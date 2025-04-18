Sıla Türkoğlu’na sevgilisinden sürpriz doğum günü partisi

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:44

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:44

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, 26. yaş gününü kutladı. Ünlü oyuncunun doğum günü için sevgilisi Ata Ayyıldız özel bir parti organize etti.

Yakın arkadaşların katıldığı kutlamada eğlenceli anlar yaşandı. Partiden kareleri Ata Ayyıldız, sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerine bu özel günü gösterdi.

Ayyıldız'ın, doğum günü pastasına yazdırdığı not ise dikkat çekti:



"Seni sevebileceğim birçok doğum günlerinin ilki..."

Partide yer alan isimlerden biri olan Ogeday Girişken de çiftin bir fotoğrafını paylaşarak, "Nice senelere" notunu düştü.