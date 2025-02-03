Sıla Türkoğlu’nun yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu: Görenler tanıyamadı!

Yayınlanma: 03.02.2025 - 16:16

Güncelleme: 03.02.2025 - 16:19

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı "Doğa" karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, son imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Ünlü oyuncu, bir dergi çekimi için kaşlarını sarıya boyatarak cesur bir değişime imza attı. Türkoğlu’nun yeni tarzı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve kısa sürede gündem oldu.

Birçok hayranı oyuncunun bu değişimini beğenirken, bazı takipçileri ise eski halini daha çok sevdiklerini dile getirdi. Sosyal medyada "Sıla Türkoğlu'nun her hali güzel", "Bu tarzı ona çok yakıştı", "Doğal hali daha iyiydi" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü oyuncunun hayranları, kaşlarını neden boyattığına dair meraklarını dile getirirken, bazıları da onun her değişikliğe yakıştığını savundu.

Öte yandan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncu, bir süredir işletmeci Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor. Çiftin mutlu birlikteliği devam ederken, birlikte çıktıkları kar tatilinden keyifli anları takipçileriyle paylaştılar. Tatilde çektikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan Türkoğlu ve Ayyıldız, hayranlarından büyük ilgi gördü.