Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: 'Çocukluğum annesiz geçti'

Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:39

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:40

Birçok dizide rol alan ve üç sezondur Kızılcık Şerbeti dizisinde Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Empati programına konuk oldu. Karakoç, programda bilinmeyenlerini ve ailesiyle ilgili duygusal geçmişini ilk kez anlattı.

"BİRÇOK ŞEYİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Ceren Karakoç, annesinin hastalığı nedeniyle çocukluğunda yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Ben ilkokuldayken anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu. Babam ona desteğe gidemiyordu çünkü evde iki çocuk vardı."

Babalarının onların her ihtiyacıyla ilgilendiğini belirten Karakoç, "Babam sabah erkenden kalkar, tahinden pekmeze kadar her şeyi yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi. Yatak toplamayı, hayata dair pek çok şeyi babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" dedi.

Karakoç, annesinin yokluğunda yaşadıklarını duygusal sözlerle dile getirdi:

"Annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz geçti, o dönemim çok zor oldu. Ancak babamın sonsuz sevgisi, bugün ayakta durmamı ve güclü olmamı sağladı."

EŞİ OSMAN KARAKOÇ İLE TANIŞMA HİKAYESİ

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Osman Karakoç ile tanışma hikayesini de anlatan Ceren Karakoç, "Ankara'da çalışırken, aynı şirkette fakat farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde sürekli denk geliyorduk ve böyle tanıştık. Aşık olduk" dedi.

Osman Karakoç'un kendisine 5 ay içinde evlenme teklif ettiğini belirten oyuncu, "Hiç aklımızda yoktu ama hemen kabul ettim. 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz" ifadelerini kullandı.