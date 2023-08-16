Sıla'dan kötü haber: Konserlerini iptal etti

Geçen sene babasının ölümüyle sarsılan ünlü şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun beynine pıhtı attı. Gençoğlu, hastanede tedavi altına alındı. Sıla ise Ege konserlerini iptal ederek annesinin yanına gitti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.08.2023 - 09:58
Sıla'dan kötü haber: Konserlerini iptal etti
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Ünlü şarkıcı Sıla, geçen sene babasının ölümüyle yıkılmıştı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun da beynine pıhtı attığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. 

Ege konserlerini iptal eden şarkıcı, annesini yalnız bırakmadı.

YANINDAN AYRILMIYOR

2. Sayfa'da yer alan habere göre, beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti.

Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sıla'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı annesinin sağlık durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Başarılı şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.


sıla konser

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