Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'nin ailesiyle samimi poz
Sıla ve İlker Kaleli, birlikte besteledikleri "Kapkara" şarkısını Harbiye Açıkhava sahnesinde seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde İlker Kaleli’nin ailesi de çifti yalnız bırakmadı.
Ünlü çift Sıla ve İlker Kaleli, birlikte yaptıkları üçüncü şarkıyı Harbiye Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluşturdu. Güçlü sesi ve besteleriyle pop müziğinin en başarılı isimlerinden biri olan Sıla, konserinde sevgilisi İlker Kaleli ile besteledikleri "Kapkara" adlı yeni şarkıyı seslendirerek unutulmaz bir gece yaşadı.
Konser sırasında heyecanını ve mutluluğunu izleyicileriyle paylaşan Sıla’yı izlemeye gelenler arasında, İlker Kaleli’nin annesi Beril Öztunalı ve kardeşi Eda Kaleli de vardı. Konser sonrası after partide İlker Kaleli, annesi, kardeşi ve sevgilisi Sıla ile aile pozu vererek mutlu anlarını ölümsüzleştirdi. Sıla'nın Kaleli'nin ailesiyle iyi anlaştığı gözlerden kaçmadı.
Etiketler: #sıla #İlker Kaleli
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